Около двух тысяч подмосковных медиков заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/22451538-98a8-11ea-836a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около двух тысяч работающих в Московской области врачей инфицированы COVID-19, умерли 16 медиков, сообщила глава подмосковного Минздрава Светлана Стригункова.

В работе с инфицированным коронавирусом населением задействовано около 22,5 тысячи медиков (врачи, средний и младший медицинский персонал), из них 9% заболели сами, пишет «Коммерсант».

В стационарных отделениях выполняют функции младшего медперсонала около 280 студентов — старшекурсников медколледжей, прошедших обучение. Кроме того, на помощь в борьбе с коронавирусом прибывают врачи из других регионов страны, также Минобороны выделило своих медиков.

Если говорить по правилам проверки данных, сколько у нас заболело или погибло медиков, то у нас 16 человек погибло именно от ковида и пневмонии. Приняты федеральные меры поддержки, принято решение о страховых выплатах семьям медицинских работников, — рассказала Стригункова.

Также, по словам министра, в Подмосковье не наблюдается нехватки защитных средств и налаживается производство защитных костюмов, но пока получены только опытные образцы.

Как писал NEWS.ru ранее, персонал 40-й столичной больницы в Коммунарке, работающий по договору в «красной зоне», получил положенные выплаты, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.