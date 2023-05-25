Объявлен в розыск профессор Чикагского университета Константин Сонин МВД объявило в розыск профессора Чикагского университета Константина Сонина

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Бывший профессор Высшей школы экономики и преподаватель Чикагского университета Константин Сонин внесен в разыскную базу данных МВД. На сайте ведомства в графе основание для розыска значится: разыскивается по статье Уголовного кодекса. 25 марта Следственный комитет РФ возбудил в отношении Сонина уголовное дело о распространении фейковой информации о Вооруженных силах РФ.

Сонин Константин Исаакович, 1972 года рождения, разыскивается по статье УК, — говорится в сообщении.

По данным следствия, с апреля по июль 2022 года подозреваемый неоднократно в Telegram-канале размещал публикации, содержащие ложную информацию о деятельности Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной операции.

Эксперты заключили, что опубликованные материалы содержали лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении российских военных.

Сонин был профессором Высшей школы экономики с 2007 по 2022 год, являлся научным руководителем факультета экономических наук, в 2013–2014 годы занимал пост проректора вуза. Также экономист является сооснователем совместного бакалавриата ВШЭ и Российской экономической школы.

Ранее МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана. Прокурор, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, разыскивается по статье УК РФ.