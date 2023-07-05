Новый босс ТАСС: кто такой Кондрашов, как он связан с Путиным Журналист будет руководить старейшим государственным информационным агентством страны

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Андрей Кондрашов

Новым гендиректором информационного агентства ТАСС 5 июля назначен Андрей Кондрашов. На этом посту он сменил Сергея Михайлова, который ушел по собственному желанию после 11 лет работы. Кондрашов ранее работал первым заместителем гендиректора ВГТРК, где курировал информационное направление холдинга. Что еще известно о Кондрашове и как он связан в российским президентом Владимиром Путиным — в материале NEWS.ru.

Кто такой Кондрашов

Андрей Кондрашов — российский журналист и телеведущий. Родился в 1973 году в Алма-Ате. Окончил факультет журналистики Независимого эколого-политологического университета в Москве и магистратуру в РАНХиГС при президенте РФ по специальности «Политология». В 1991 году начал работу на ВГТРК в программе «Вести». Он был специальным корреспондентом в Центральной Азии, став самым молодым собкором на ТВ. В 1999 году занял должность специального корреспондента в московской редакции «Вестей».

Освещал события в горячих точках — Ингушетии, Северной Осетии, Таджикистане, Чечне, на Балканах, в Афганистане, а также погромы на Манежной площади в июне 2002 года.

Андрей Кондрашов работал в кремлевском пуле, был аккредитован при Государственной думе РФ. В 2018 году стал первым заместителем генерального директора ВГТРК. В этой должности курировал информационное направление холдинга. Возглавлял пресс-службу избирательного штаба российского лидера Владимира Путина перед президентскими выборами в 2018 году. Тогда же вел программу «Прямая линия с Владимиром Путиным» в паре с ведущим Первого канала Кириллом Клейменовым.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Телеведущий Первого канала Кирилл Клейменов, президент России Владимир Путин и телеведущий ВГТРК Андрей Кондрашов, 2018

Является членом Академии российского телевидения и входит в президиум Международной академии народной дипломатии.

Под какими санкциями находится Кондрашов

14 октября 2022 года Андрей Кондрашов был внесён в санкционный список Канады «российских агентов дезинформации» за поддержку политики России в отношении Крыма. В мае 2023 года попал в составленный ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован) список «коррупционеров и разжигателей войны».

23 июня 2023 года Кондрашов включён в санкционный список всех стран Евросоюза за действия, которые, как сказано в документе, подрывают или угрожают «территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Какие награды есть у Кондрашова

В 2000-м Кондрашов получил медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, через шесть лет был удостоен той же награды, но уже I степени. В 2008 году получил благодарность президента РФ за информационное обеспечение и активную общественную деятельность. В 2014 году «за высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Крыму» указом президента получил Орден Дружбы.

В 2023 году также по указу российского лидера был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за многолетнюю плодотворную деятельность».

Фото: Агентство «Москва» Политический обозреватель ВГТРК, ведущий программы «Вести» Андрей Кондрашов

Кондрашов — лауреат премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационных программ» и специальной премии «За отражение истории».

О чем фильм Кондрашова «Крым. Путь на Родину»

В 2015 году по поручению телеканала «Россия 1» Кондрашов снял документальный фильм «Крым. Путь на Родину» о событиях на полуострове в 2014 году. В фильме президент Путин рассказывает, как происходило возвращение полуострова в состав России. «Крым. Путь на Родину» Кондрашов называет своей гордостью.

Часть интервью с президентом журналист снимал почти сразу, чтобы российский лидер «не упустил ни одну деталь» и чтобы «в памяти все было свежо». Кондрашов также рассказал в интервью РИА Новости, что «был поражен колоссальной памятью» Путина, который рассказал журналистам детали событий 2014 года.

Что за фильм Кондрашова «Путин»

В 2018 году Андрей Кондрашов снял фильм «Путин» о жизни российского президента. Автор сразу предупредил, что фильм рассказывает о президенте как о личности, а не освещает его политические взгляды и цели.

Первостепенной задачей фильма было показать личные качества президента, которые, как считают многие представители истэблишмента, помогли российскому лидеру решить проблемы, возникшие после распада СССР. Кроме того, в фильме президент рассказал про ранее неизвестные детали своей биографии.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Телеведущий ВГТРК Андрей Кондрашов, 2018 год

Например, Путин признался, что в детстве был хулиганом, но всегда защищал учителей от травли со стороны учеников. Также он рассказал, что в семье всегда царили любовь и понимание и что к своим дочерям он относится не очень строго. По словам президента, дочери часто советуются с ним, как улучшить жизнь россиян.

Заканчивается фильм рассказом Владимира Путина о том, почему он выбрал службу в разведке. По словам российского лидера, его привлекало в этой службе то, что один-два разведчика могут решить исход войны.

Фото: Агентство «Москва» Андрей Кондрашов на международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту -- 2022»

Что Кондрашов говорил о России

«Я хочу, чтобы Россия всегда оставалась такой — большой, всесильной и абсолютно гуманной...». (В интервью «России 1»).

«Я хочу спросить, когда мы получим от оборонки России по-настоящему большие заказы? Когда наши предприятия загрузятся в полную силу? Владимир Владимирович, мы хотим быть нужными России». (В эфире ВГТРК).

«Есть и награда за Чечню. Получая ее в Кремле, я сказал что-то вроде: „Репортерство на войне — это наша работа, и мы получаем за это наши зарплаты. Мы — здесь, а вот пацаны — там. В грязи и с автоматами, а не с микрофонами. Они отвечают за жизнь, а не за эфир. Они гораздо более достойны тех наград, которые мы сегодня получаем“. На что президент Путин тут же отреагировал. Подошел к микрофону и сказал: „Я знаю очень много журналистов за рубежом, которые на своих джинсовых куртках носят государственные награды и гордятся этим“. В тот момент мы явно недопоняли друг друга. Кстати, в прошлом году на 9 мая я впервые надел все свои награды. Дочка была в полном восторге». (В интервью «Независимой газете»).

«Вообще, работая в кадре, нужно помнить об ответственности. Тебя никто не выбирал всенародно, чтобы ты выступал там оракулом». (В том же «Независимой»).

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