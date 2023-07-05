Назначен новый гендиректор ТАСС Генеральным директором ТАСС назначен Андрей Кондрашов

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Андрей Кондрашов

Сергей Михайлов освобожден от должности генерального директора ТАСС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пост Михайлова занял Андрей Кондрашов, который ранее был первым заместителем генерального директора ВГТРК.

Информационное агентство ТАСС возглавил Андрей Кондрашов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Сергей Михайлов освобожден от должности генерального директора холдинга по собственному желанию. Андрей Кондрашов — известный российский журналист и телеведущий, — говорится распоряжении.

Кондрашов с 1991 года работал на телевидении. Он является лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационных программ» и специальной премии «За отражение истории». Имеет государственные награды, в том числе за работу в горячих точках и освещение событий в Крыму.

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