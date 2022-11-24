Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества. Знака отличия журналист удостоился за «отвагу при выполнении профессионального долга», следует из сообщения пресс-службы Кремля.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга, глава государства своим указом наградил журналиста, военного корреспондента Семёна Пегова орденом Мужества, — говорится в сообщении.

Пегов является основателем Telegram-канала Wargonzo. Ранее он работал журналистом в «ВГТРК Смоленск» и в LifeNews. Журналист также снимал документальные фильмы про первого главу ДНР Александра Захарченко и штурм донецкого аэропорта.

В настоящее время Пегов работает в зоне военной операции на Украине. В октябре журналист получил ранение под Донецком. Он был госпитализирован в республиканский травматологический центр с ранением в ногу после подрыва на мине «Лепесток».

Сам военкор считает, что не потерял ногу либо из-за хороших ботинок, либо из-за того, что задел снаряд краем ступни. Пегов, рассказывая о самочувствии, заявил, что «по сравнению с тем, что здесь люди переживают, это вообще полная фигня».