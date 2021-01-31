В Латвии больше не будут транслировать Первый канал, НТВ и РЕН ТВ

https://static.news.ru/photo/93d54ebc-6453-11eb-a726-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Первый канал, НТВ Мир, РЕН ТВ Балтия, «Кинокомедия» и «Киномикс» с 1 февраля больше не будут транслироваться Tet — крупнейшим кабельным оператором Латвии. Об этом сообщили представители балтийской компании.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с неуверенностью в праве на представление телеканалов и опасений по поводу несоблюдения санкционного режима. Первый канал, НТВ Мир, РЕН ТВ Балтия, «Кинокомедия» и «Киномикс», как подчёркивается в сообщении, заменятся на «эквивалентные телеканалы».

Tet направлял запрос в ООО «TEM LV», которое занимается распространением каналов. Однако юридически значимой информации получено не было. Поэтому компания лишена возможности оценить дальнейшие риски от трансляций.

Каналы будут заменены на LTV7, 1+2, 3+, Мир, TVCi, Дождь, UATV, Здоровое ТВ, Eureka HD, Пятница, Current Time, TV21, говорится в сообщении оператора.

Как ранее передавал NEWS.ru, латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) осуществила обыски у семи человек, подозреваемых в нарушении санкционного режима ЕС.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы. Утверждается, что обыски прошли согласно решению суда. СГБ уточняет, что следственные действия проводились «в Риге и её окрестностях» в рамках уголовного производства, начатого 16 января 2020 года.

Ранее стало известно, что латвийские правоохранительные органы подозревают в нарушении режима санкций журналистов Baltnews и Sputnik Латвия.