Ломали пальцы, обрили наголо: кто и за что избил Милашину и Немова в Чечне Правозащитники и официальные лица обещают начать расследование и наказать нападавших

Фото: t.me/babinetssergey

В Чечне неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. В северокавказскую республику они приехали на оглашение приговора Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. По показаниям пострадавших, по дороге из аэропорта в Грозный их автомобиль заблокировали три машины с вооруженными людьми. Подробности нападения — в материале NEWS.ru.

Что произошло с Милашиной и Немовым

Как сообщили NEWS.ru в северокавказского филиале «Команды против пыток» (КПП) (ранее известной как «Комитет против пыток», признан иноагентом Минюстом РФ. — NEWS.ru), избиение Милашиной и Немова произошло примерно в 5 утра (по мск). По их данным, по дороге из аэропорта машину журналистки и адвоката заблокировали три автомобиля. Вооруженные люди вытащили Милашину и Немова из салона и сильно избили ногами. Удары наносились в том числе по лицу.

Немов рассказал, что нападавшие угрожали застрелить их, приставив пистолет к голове. По словам адвоката, нападавшие велели им с Милашиной уезжать из республики и ничего не писать. Как сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня», они потребовали от Милашиной ввести пароль от телефона и разблокировать мобильник, в это время ей сломали пальцы. Также сообщается, что журналистку облили зеленкой и обрили наголо. Неизвестные забрали и уничтожили все съемочное оборудование.

Пострадавших перевезут в больницу в Беслан в сопровождении чеченского омбудсмена Мансура Солтаева. Сообщается, что такое распоряжение дал лично глава Чечни Рамзан Кадыров после телефонного разговора с уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

В каком состоянии Милашина и Немов

Пострадавших доставили в больницу Грозного сразу после нападения. У обоих множественные ушибы. По прибытии в медучреждение они сидели в инвалидных колясках, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». Журналисты передают, что адвокат Немов в настолько тяжелом состоянии, что «еле разговаривает». У него, предположительно, ножевое ранение в ногу. Сам он находится в сознании.

Как сообщает КПП, журналистка Милашина чувствует себя плохо и часто теряет сознание. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Она нетранспортабельна, ее голова облита зеленкой, уточнили в организации.

Кто такие Милашина и Немов

Журналистка Елена Милашина раньше работала в «Новой газете». В 2022 году она покидала Россию из-за угроз. На ее отъезде сильно настаивал главный редактор газеты Дмитрий Муратов, а также знакомые с ней «достаточно высокопоставленные источники». «Мы не комментируем всё, связанное с безопасностью наших корреспондентов. Елена следует нашим протоколам. Её локация никак не отразится на освещении темы прав человека в Чечне», — заявил РБК главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Немов выступает адвокатом Мусаевой. Сам он работает в палате адвокатов Нижегородской области.

Зачем Милашина и Немов приехали в Чечню

В Грозный Милашина и Немов приехали на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. 4 июля ее приговорили к 5,5 годам колонии по делу о применении насилия к сотруднику полиции и мошенничестве.

Зарема Мусаева — жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В январе 2022 года вооруженные люди в гражданской одежде и в масках воровались в их дом и увезли женщину. Как рассказал юрист КПП Сергей Бабинец, нападавшие позже сообщили, что являются представителями правоохранительных органов Чеченской республики и работают по поручению следователя УМВД России по городу Грозный.

После того как Мусаеву доставили в Грозный, Рамзан Кадыров заявил, что женщина напала на одного из сотрудников, в результате ей было назначено 15 суток ареста. Ее обвинили в применении насилия в отношении представителя власти, а также в совершении мошеннических действий.

Почему задержали Мусаеву

По мнению Сергея Бабинца, задержание Масаевой связано с продолжающимся преследованием родственников чеченских блогеров, которые причастны к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России).

В их числе сыновья Заремы Мусаевой. Юрист Абубакар Янгулбаев, которого в конце декабря в Пятигорске задержали, обыскали и допросили по делу об оправдании терроризма. И Ибрагим Янгулбаев, подававший жалобу в Европейский суд по правам человека на избиение и пытки в грозненской полиции в связи с высказываниями в интернете, а также проведший около полутора лет в грозненском СИЗО по делу об экстремизме. Байсангур и Ибрагим Янгулбаевы включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Братья давно проживают за границей, в России против них возбуждены уголовные дела. Старший сын Абубакар Янгулбаев в начале этого года опубликовал видеообращение к Кадырову с предложением обменять себя на мать. По его словам, она не должна «нести ответственность за действия сыновей».

Кого подозревают в нападении

Глава Северокавказского филиала «Команды против пыток» Екатерина Ванслова рассказала NEWS.ru, что организация обратится в Следственный комитет России в связи с вооруженным нападением на Милашину и Немова в день приговора Мусаевой. По мнению Вансловой, эти факты дают основания полагать, что нападение совершено лицами, действующими в официальном качестве. Она убеждена, что такие совпадения не могут быть случайными.

В Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ обещает обратиться совет Палаты адвокатов Нижегородской области. Об этом NEWS.ru сообщил председатель Комиссии по защите прав адвокатов Георгий Курашвили. По его словам, «это вопиющее преступление в отношении нашего коллеги, демонстративное».

Как отреагировали правозащитники

В дело вмешалась Москалькова. Она направила телеграммы в управление Следственного комитета по Чечне и прокурору региона и попросила чеченского омбудсмена Мансура Солтаева обеспечить безопасность Милашиной и оказать ей медицинскую помощь. В Сети также опубликовали фото Милашиной во время телефонного разговора с Москальковой.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что организация и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выясняют подробности нападения. Он выразил надежду, что правоохранительные органы примут все меры, чтобы наказать причастных к нападению на сотрудницу СМИ. И назвал такие действия неприемлемыми.

В свою очередь глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн указал, что нападения на журналистов вне зависимости от их позиции преступны и недопустимы. Он выразил солидарность с позицией СЖР и СПЧ и пообещал направить «обращение в Генпрокуратуру и СКР о взятии этого расследования на особый контроль».

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов назвал «вопиющим и недопустимым» нападение на людей, журналистов, активистов вне зависимости от их политических взглядов. «Грозный — один из самых безопасных городов в стране. Таким должен и оставаться», — подчеркнул депутат.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что нападение на журналиста и адвоката в Чечне требуют жёсткой реакции правоохранительных органов.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева подчеркнула в комментарии NEWS.ru, что избиение Милашиной является «преступлением по нескольким статьям». Правозащитница подчеркнула, что подготовит запрос на имя главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Ситуация, конечно, запредельная. Я со своей стороны, как правозащитник, подготовила запросы. В первую очередь, Рамзану Кадырову, много к нему вопросов. Считает ли он допустимым, когда на территории республики такие вещи происходят, связывает ли он это с тем, что было определенное отношение к той женщине, на суд которой ехала Елена Милашина, считает ли он нормальным, когда женщину пытают, избивают, считает ли он допустимым, когда препятствуют журналистской деятельности. Мы не говорим, что произошедшее связанно с ним напрямую и вообще хоть как-то связано, но это произошло на территории республики, которую он возглавляет, хотелось бы от него реакции и реакции незамедлительной, потому что эта история очень плохая», — высказала мнение Меркачева.

NEWS.ru также обратился в секретариат Кадырова. На просьбу прокомментировать нападение на Милашину и Немова там бросили трубку.

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