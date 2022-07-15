«Ничего крамольного»: политолог оценил поставку иранских дронов в Россию Политолог Багдасаров: в поставках иранских дронов в Россию нет ничего предосудительного

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

В поставках иранских дронов в Россию нет ничего предосудительного, заявил политолог Семен Багдасаров в разговоре с ИА SM-News. Так он прокомментировал информацию о том, что РФ может купить беспилотные летательные аппараты у Ирана. Насколько это близко к реальности, оценить трудно, отметил спикер.

Насколько соответствует действительности информация о поставках из Ирана в Россию беспилотников, говорить трудно, хотя ничего крамольного я в этом не вижу. В конечном счете, это наше право, как и право Ирана — о поставках каких видов вооружения договариваться. Если есть необходимость, то надо делать. Это я к заявлению помощника президента США Салливана о том, что Иран готов нам поставить несколько сотен беспилотников, — сказал Багдасаров.

Он добавил, что иранцы достигли серьезных успехов в создании беспилотников. Например, в стране есть БПЛА с дальностью полёта 4,5 тысячи километров, которые несут по несколько сотен килограммов и находятся в воздухе от 10 до 24 часов.

В свою очередь глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна выступает против дальнейшей эскалации ситуации на Украине и не планирует поставлять Москве военную технику, в том числе беспилотники. Он отметил, что Иран не помогает ни одной из сторон конфликта, поскольку его надо закончить.