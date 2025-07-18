SHOT сообщил о ликвидации дрона истребителем ВС РФ в Подмосковье SHOT: истребитель ВС РФ уничтожил дрон ВСУ в пригороде подмосковного Дмитрова

Telegram-канал SHOT сообщил, что истребитель Вооруженных сил России уничтожил беспилотник ВСУ в пригороде Дмитрова Московской области. По информации канала, обломки дрона упали рядом с общественным пляжем. Министерство обороны и местные власти не комментировали эту ситуацию.

SHOT уточнил, что после падения беспилотника на месте возник пожар. По предварительной информации Telegram-канала, пострадавших нет.

Ранее дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в пригороде Воронежа украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев. При этом в регионе сохраняется режим опасности БПЛА.

До этого подразделения ПВО уничтожили дрон, летевший на Тульскую область, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

Также пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские силы противовоздушной обороны сбили 14 украинских БПЛА в период с 12:05 до 13:55 по московскому времени. По данным оборонного ведомства, над Московским регионом ликвидировано три беспилотника.