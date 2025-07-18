ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ на Воронеж Гусев: системы ПВО уничтожили дрон над пригородом Воронежа

Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в пригороде Воронежа украинский беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. При этом в регионе сохраняется режим опасности БПЛА.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется, — написал он.

Ранее подразделения ПВО уничтожили дрон, летевший на Тульскую область, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

Также пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские силы противовоздушной обороны сбили 14 украинских БПЛА в период с 12:05 до 13:55 по московскому времени. По данным оборонного ведомства, над Московским регионом ликвидировано три беспилотника.

Кроме того, ВСУ атаковали FVP-дроном гражданский автомобиль в Курской области. В результате удара 57-летняя местная жительница получила множественные травмы головы, груди, живота и конечностей, включая черепно-мозговую травму. Ее экстренно госпитализировали в областную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.