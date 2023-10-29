Налет дронов на Крым и обстрелы ДНР: как ВСУ атакуют РФ 29 октября Минобороны РФ: российские военные уничтожили 36 дронов в небе над Крымом

Фото: МО Украины

Российские регионы попали под обстрелы и атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины. В ночь на 29 октября российские военные уничтожили 36 дронов в небе над Крымом. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись территории Белгородской области и Донецкой Народной Республики. В ночь на 29 октября произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода на территории Краснодарского края. Telegram-канал SHOT сообщает, что причиной возгорания мог быть удар беспилотника. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали Крым

Министерство обороны РФ сообщило, что ночью 29 октября российские военные уничтожили 36 БПЛА в небе над Крымом. В ведомстве отметили, что дроны были запущены ВСУ для проведения террористических атак на российские объекты. Цели сбили над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова. Все беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за сутки зафиксировано 18 прилетов снарядов со стороны Украины. В Белгородском районе 28 октября под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка. Всего было выпущено 16 боеприпасов. По селу Нехотеевка ВСУ выпустили один артиллерийский снаряд. По словам Гладкова, ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Фото: t.me/vvgladkov Вячеслав Гладков (слева)

Губернатор рассказал, что в Шебекинском городском округе украинские военные выпустили один минометный снаряд по селу Новая Таволжанка. Пострадавших и разрушений нет.

Почему загорелся Афипский НПЗ

Оперативный штаб Краснодарского края минувшей ночью сообщил о пожаре на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Северском районе. Причины случившегося устанавливаются. В результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений, угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщает, что причиной возгорания мог быть удар беспилотника. По данным канала, около 03:20 часов ночи очевидцы слышали звук, «похожий на газонокосилку», после чего раздался мощный взрыв. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В прошлый раз Афипский НПЗ был атакован украинскими БПЛА в конце мая 2023 года. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавших не было.

Как ВСУ атаковали ДНР и Херсонскую область

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что за минувшие сутки ВСУ 15 раз обстреляли населенные пункты на территории региона. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. ВСУ обстреливали Горловку, Донецк, Макеевку, Ясиноватский район. По данным СЦКК, всего по территории ДНР было выпущено 52 боеприпаса. В результате обстрелов повреждены два жилых домостроения в Куйбышевском районе.

Утром 29 октября украинские войска выпустили 22 снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Макеевке и Горловке. Информация о пострадавших не сообщается.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы Херсонской области сообщило об уничтожении двух лодок ВСУ на Херсонском направлении за минувшие сутки.

Фото: МО Украины

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ на Херсонском направлении уничтожены две лодки противника в районе острова Алешкинский, место скопления живой силы противника в районе ж/д моста, место погрузки групп противника на лодки в районе населенного пункта Тягинка. Выведена из строя одна единица автомобильной техники», — говорится в сообщении.

В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, на Каховском направлении — позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Гавриловка.

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