Российские регионы попали под обстрелы и атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины. В ночь на 29 октября российские военные уничтожили 36 дронов в небе над Крымом. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись территории Белгородской области и Донецкой Народной Республики. В ночь на 29 октября произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода на территории Краснодарского края. Telegram-канал SHOT сообщает, что причиной возгорания мог быть удар беспилотника. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.
Как ВСУ атаковали Крым
Министерство обороны РФ сообщило, что ночью 29 октября российские военные уничтожили 36 БПЛА в небе над Крымом. В ведомстве отметили, что дроны были запущены ВСУ для проведения террористических атак на российские объекты. Цели сбили над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова. Все беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).
Что известно об обстрелах Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за сутки зафиксировано 18 прилетов снарядов со стороны Украины. В Белгородском районе 28 октября под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка. Всего было выпущено 16 боеприпасов. По селу Нехотеевка ВСУ выпустили один артиллерийский снаряд. По словам Гладкова, ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
Губернатор рассказал, что в Шебекинском городском округе украинские военные выпустили один минометный снаряд по селу Новая Таволжанка. Пострадавших и разрушений нет.
Почему загорелся Афипский НПЗ
Оперативный штаб Краснодарского края минувшей ночью сообщил о пожаре на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Северском районе. Причины случившегося устанавливаются. В результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений, угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует.
Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщает, что причиной возгорания мог быть удар беспилотника. По данным канала, около 03:20 часов ночи очевидцы слышали звук, «похожий на газонокосилку», после чего раздался мощный взрыв. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
В прошлый раз Афипский НПЗ был атакован украинскими БПЛА в конце мая 2023 года. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавших не было.
Как ВСУ атаковали ДНР и Херсонскую область
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что за минувшие сутки ВСУ 15 раз обстреляли населенные пункты на территории региона. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. ВСУ обстреливали Горловку, Донецк, Макеевку, Ясиноватский район. По данным СЦКК, всего по территории ДНР было выпущено 52 боеприпаса. В результате обстрелов повреждены два жилых домостроения в Куйбышевском районе.
Утром 29 октября украинские войска выпустили 22 снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Макеевке и Горловке. Информация о пострадавших не сообщается.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы Херсонской области сообщило об уничтожении двух лодок ВСУ на Херсонском направлении за минувшие сутки.
«В результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ на Херсонском направлении уничтожены две лодки противника в районе острова Алешкинский, место скопления живой силы противника в районе ж/д моста, место погрузки групп противника на лодки в районе населенного пункта Тягинка. Выведена из строя одна единица автомобильной техники», — говорится в сообщении.
В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, на Каховском направлении — позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Гавриловка.
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