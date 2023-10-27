Набиуллина раскрыла, когда будет готов новый дизайн тысячной купюры Набиуллина: новый дизайн тысячной купюры будет представлен в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый дизайн тысячной купюры будет представлен в 2024 году, заявила по итогам заседания совета директоров председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводятся на сайте регулятора, «лицо» купюры не изменится, доработана будет ее обратная сторона.

Мы будем работать над дизайном оборотной стороны этой купюры. Лицевая сторона останется [такой же], как и предполагалось раньше, — отметила она.

Набиуллина также рассказала журналистам, что ЦБ хочет изменить процедуру обсуждения подобных нововведений. В частности, планируется расширять участие экспертных групп и более широко публично обсуждать вид купюр.

Ранее Центробанк приостановил печать новых тысячерублевых купюр после критики от представителей Русской православной церкви. Священник РПЦ и телеведущий Павел Островский возмутился, что на купюре изображен храм без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц, что является одним из символов ислама.

При этом ведущий специалист здания, где располагается Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, Лилия Хайрутдинова объяснила, что купола на нем нет уже более ста лет. Тем не менее ЦБ остановил выпуск новых купюр и отправил дизайн на доработку.