Что за скандал с новой банкнотой в 1000 рублей, при чем тут ислам и РПЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России остановил выпуск обновленной банкноты номиналом в 1000 рублей, чтобы доработать ее дизайн. Что об этом известно, кто раскритиковал внешний вид купюры?

ЦБ РФ 16 октября представил новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Они еще не успели поступить в широкое обращение.

«Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», — отметили в ЦБ.

Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной — Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который находится в здании бывшей дворцовой церкви.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук и заместитель председателя Банка России Сергей Белов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук и заместитель председателя Банка России Сергей Белов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 1000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 1000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске. Новая купюра образца 2023 года не отличается по цветовой палитре от действующей, но имеет больше защитных элементов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске. Новая купюра образца 2023 года не отличается по цветовой палитре от действующей, но имеет больше защитных элементов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Банка России Сергей Белов во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Банка России Сергей Белов во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масштабированная модель банкноты номиналом 1000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масштабированная модель банкноты номиналом 1000 рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рубле Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рубле Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

Почему внешний вид купюры вызвал скандал в РПЦ

Священник РПЦ и телеведущий Павел Островский после презентации новых купюр возмутился, что на купюре изображен храм без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц, что является одним из символов ислама.

«Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? На новой купюре в 1000 рублей изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста. Не играйте с огнем», — сказал он.

Островский предположил, что случившееся можно расценивать как провокацию или ошибку со стороны дизайнеров.

«Если кто не понял, то это историческое здание дворцовой церкви, которое сейчас без креста, потому что не принадлежит Церкви. Но по факту все равно на купюре изображено здание церкви без креста», — заметил священник.

В московской патриархии отметили, что в РПЦ «вызывают неприятие» изображения православных храмов без крестов.

«Странно, что для новой банкноты в 1000 рублей не нашли изображения храма с крестом», — сообщил источник РИА Новости.

Почему на здании дворцовой церкви нет креста

Ведущий специалист здания, где располагается Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, Лилия Хайрутдинова объяснила, что купола на нем нет уже более ста лет.

«Изначально эта церковь была построена как дворцовая церковь губернаторской семьи. Она функционировала весь XIX век, а когда пришла советская власть, здесь находилось складское помещение, потом архив, столовая и потом уже открывается наш музей — в 2006 году. И она больше не функционировала после прихода советской власти как церковь», — уточнила она изданию «Подъем».

Зачем выпустили новые купюры

Кандидат экономических наук Леонид Хазанов заявил, что Центробанк России, выпустив новые купюры, удовлетворил спрос населения на крупные банкноты. Также обновленный дизайн получил усиленную защиту от подделок.

«Во-первых, удовлетворяется возросший спрос на купюры крупного номинала со стороны бизнеса и населения. А во-вторых, это обусловлено усилением защиты банкнот от подделок. Мошенники не дремлют, совершенствуют свои навыки и техническую оснащенность, соответственно, нужно обновлять и купюры», — отметил экономист.

При этом Банк России не будет выпускать купюры номиналом 10 тысяч рублей. По словам зампредседателя ЦБ Сергея Белова, появление новой банкноты не планируется вплоть до 2025 года.

«На сегодняшний момент этот вопрос точно на повестке не стоит. То есть при анализе банкнотного ряда мы смотрим, конечно, на экономическую ситуацию в стране, на различные показатели. Но могу сказать, что в основных направлениях денежного развития до конца 2025 года выпуск банкнот номиналом 10 тысяч рублей не предусмотрен», — сказал Белов.

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