Раскрыты уловки мошенников для установки вирусов на телефоны жертв МВД: мошенники стали обманом устанавливать жертвам вредоносные файлы на телефоны

Мошенники стали активно представляться сотрудниками банков, операторов связи, государственных учреждений или даже знакомыми, чтобы убедить жертв установить вредоносные APK-файлы, заявили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России. Под угрозу попадают владельцы телефонов с операционной системой Android.

Вредоносное программное обеспечение не появляется в устройстве из ниоткуда. Цель злоумышленников — обойти вашу осторожность и заставить добровольно установить вредоносный APK-файл на ваш Android-телефон, — отметили в МВД.

Специалисты выделили наиболее распространенные методы обмана. Притворяясь представителями мобильных операторов, злоумышленники предлагают якобы обновить тарифный план до 5G, продлить договор или улучшить качество связи. Для этого они настаивают на необходимости срочно установить специальное приложение.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил о новой мошеннической схеме, связанной с отменой кредитного самозапрета. В беседе с NEWS.ru он пояснил, что данное ограничение устанавливается бессрочно и может быть снято исключительно через официальные каналы — портал «Госуслуги» или бюро кредитных историй. Однако злоумышленники пытаются обойти эту защиту, используя методы социальной инженерии или взламывая личные кабинеты пользователей.