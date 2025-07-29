«99% годовых»: мошенники стали предлагать россиянам «уникальные» кредитки

Мошенники придумали новый способ красть деньги и данные россиян, предлагая оформить виртуальную кредитную карту с лимитом в 100 тысяч рублей под 99% годовых, заявили РИА Новости в компании F6. Там отметили, что эта схема направлена на пенсионеров, а также на людей в трудной жизненной ситуации и с плохой кредитной историей.

Злоумышленники предлагают оформить виртуальную кредитную карту с лимитом в 100 тысяч рублей под 99% годовых без ограничений по возрасту, кредитной истории и другим критериям, — подчеркнули в F6.

Так, жертве предлагают зарегистрироваться на фальшивом сайте, используя адрес электронной почты и пароль. Затем злоумышленники пробуют применять эту комбинацию для входа на других сервисах. Под предлогом оформления кредитки аферисты просят перечислить комиссию в размере 3050 рублей. При заполнении «анкеты» жертву просят указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации и другие данные.

Ранее стало известно, что мошенники начали красть деньги у россиян, которые обращались в визовый центр для подачи документов на шенгенскую визу. Преступники звонят жертвам и представляются представителями посольства, которым «нужно уточнить детали».