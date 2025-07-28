Россиян предупредили о мошеннической схеме с «оформлением» шенгенских виз SafeTech: мошенники крадут деньги россиян под видом оформления «шенгена»

Мошенники начали красть деньги у россиян, которые обращались в визовый центр для подачи документов, заявил в беседе с РИА Новости генеральный директор SafeTech Денис Калемберг. По его словам, аферисты звонят жертвам и представляются представителями посольства, которым «нужно уточнить детали».

Работают злоумышленники следующим образом. После подачи документов в визовый центр человеку звонит «представитель посольства», чтобы уточнить деталь или снять вопрос по документам, — отметил эксперт.

Для подтверждения данных требуется простая электронная подпись — код из СМС. Затем человек получает сообщение якобы от «Госуслуг» о входе и выгрузке данных. Последним приходит СМС об оформленной доверенности, а также с призывом перезвонить, если пользователь не делал ее, добавил Калемберг.

Когда человек в панике перезванивает, злоумышленники начинают действовать по стандартному скрипту. Они уверяют жертву, что произошла попытка финансирования терроризма, чтобы ее прекратить, необходимо набрать в банках кредитов и направить средства на безопасный счет, резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать новую схему обмана, притворяясь глубоко верующими. Они специально ищут одиноких пенсионеров, втираются в доверие с помощью религиозной риторики, а затем получают доступ к их финансам и жилью.