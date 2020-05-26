Многодетным семьям предложили выплатить по 12 тысяч рублей на ребёнка

https://static.news.ru/photo/2f04ef12-9f62-11ea-b247-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

В разрабатываемый правительством общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения предложили включить специальные меры поддержки детей в многодетных семьях. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) президенту Владимиру Путину направил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

По его словам, в июне следует выплатить на каждого ребёнка в многодетных семьях по 12 тысяч рублей.

На первом этапе, в июне-сентябре текущего года, на стадии адаптации, имело бы смысл произвести всем без исключения многодетным семьям единовременную выплату из расчёта 12 тысяч рублей на одного ребёнка в возрасте до 18 лет включительно. Это позволит существенно поддержать такие семьи в ситуации действия санитарно-эпидемиологических ограничений и падения экономики. Особенно важно данные выплаты сделать именно «июньскими», т. к. все негативные последствия режима самоизоляции в полной мере проявятся именно в этот период, — говорится в обращении.

На втором, «восстановительном» этапе — в декабре нужно повторить выплату, а также оперативно принять закон «О статусе многодетной семьи в Российской Федерации», полагает Крупнов. В этом документе он предлагает определить систему мер гарантированного обеспечения ежемесячного дохода на каждого ребёнка не менее прожиточного минимума.

Закон следует реализовать на третьем этапе исполнения общенационального плана, или во второй половине 2021 года, добавил общественник.

Он уверен, что предлагаемые меры позволят поддержать критически нестабильную демографическую ситуацию в стране. Это также поможет заложить базу для воплощения в жизнь цели о семье с тремя детьми как норме, поставленной президентом РФ в послании Федеральному собранию 2012 года, заключил Крупнов.

Ранее президент России Владимир Путин в процессе совещания с членами правительства РФ по ситуации с распространением коронавируса поручил разработать общенациональный план по восстановлению занятости и доходов.