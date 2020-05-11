Путин поручил разработать план по восстановлению занятости и доходов

https://static.news.ru/photo/b114f10a-9391-11ea-ae67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в процессе совещания с членами правительства РФ по ситуации с распространением коронавируса поручил разработать общенациональный план по восстановлению занятости и доходов.

По словам главы государства, главной задачей соответствующего плана является продвижение в области развития национальных целей. Как отметил Путин, восстановление занятости и доходов должно привести к улучшению условий работы бизнеса, созданию эффективных рабочих мест во всех областях, инвестиционного климата и доступности кредита.

Рассчитываю, что в итоге эти решения позволят укрепить экономику, — заявил президент.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.

Он подчеркнул, что медицинские работники, занятые борьбой с COVID-19, должны получить на руки все положенные им выплаты до 15 мая. Президент пообещал лично проверить состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России.