Путин поручил разработать план по восстановлению занятости и доходов

Президент России Владимир Путин в процессе совещания с членами правительства РФ по ситуации с распространением коронавируса поручил разработать общенациональный план по восстановлению занятости и доходов.
По словам главы государства, главной задачей соответствующего плана является продвижение в области развития национальных целей. Как отметил Путин, восстановление занятости и доходов должно привести к улучшению условий работы бизнеса, созданию эффективных рабочих мест во всех областях, инвестиционного климата и доступности кредита.
Рассчитываю, что в итоге эти решения позволят укрепить экономику, — заявил президент.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.
Он подчеркнул, что медицинские работники, занятые борьбой с COVID-19, должны получить на руки все положенные им выплаты до 15 мая. Президент пообещал лично проверить состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России.
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