Минобороны России показало кадры тренировки морпехов

Фото: t.me/mod_russia

Министерство обороны России показало в Telegram-канале кадры с учений морских пехотинцев Северного флота. Как отмечается, военнослужащие отрабатывают приемы современного боя под руководством офицеров и инструкторов, участвовавших в специальной военной операции. Маневры проводятся в поселке Спутник Печенгского района в Мурманской области.

Ранее корабли Тихоокеанского флота выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям условного противника. Совместные с группировками сил ТОФ учения прошли в Японском и Охотском морях. На кадрах можно заметить, как российские моряки отработали организацию маскировки с помощью дымовых завес. К учениям также привлекли палубные вертолеты Ка-27ПС и зенитные ракетные комплексы.

Позднее в Минобороны РФ представили кадры плановых учений экипажа гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Они прошли в акватории Средиземного моря. На видео можно увидеть, как экипаж крейсера выполняет стрельбу по условному противнику из стрелкового оружия. Кроме того, «Варяг» совершает несколько ракетных пусков.

Корабли Северного флота ВМФ России 11 июня провели учения в водах Атлантического океана, в ходе которых отработали применение высокоточного оружия. Мероприятия прошли на удалении более 600 километров. В учениях участвовали многоцелевой атомный подводный ракетный крейсер проекта 885М «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».