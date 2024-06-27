Появились кадры с учений ракетного крейсера «Варяг»

Фото: МО РФ/ РИА Новости

Экипаж гвардейского ракетного крейсера «Варяг» провел плановые учения в акватории Средиземного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Ведомство также представило кадры с боевым судном.

На видео можно увидеть, как экипаж крейсера выполняет стрельбу по условному противнику из стрелкового оружия. Кроме того, «Варяг» совершает несколько ракетных пусков.

Экипаж «Варяга» отработал задачи по обнаружению и уничтожению малоразмерных скоростных целей. Моряки обеспечили маскировку корабля с применением круговой дымовой завесы, — говорится в сообщении.

Еще одним отработанным на учениях маневром стало уничтожение методом подрыва плавающей морской мины. По задумке, она представляла угрозу мирному судоходству. Экипаж также отбил атаку «вражеского» корабля, обстреляв имитирующую надводную цель мишень.

Президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития кораблестроения призвал акцентировать внимание на развитии средств ведения радиоэлектронной разведки и РЭБ на флоте. По его словам, это позволит защитить корабли от возможных атак. Российский лидер также обратил внимание, что отечественные судостроители в 2024 году передадут Минобороны РФ более 40 кораблей.