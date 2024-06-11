Появились кадры учений Северного флота в Атлантическом океане МО РФ: корабли Севфлота отработали применение высокоточного оружия в Атлантике

Фото: МО РФ

Экипажи кораблей Северного флота ВМФ России провели учения в Атлантическом океане по применению высокоточного оружия, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Мероприятия прошли на удалении свыше 600 километров. Как уточнили в ведомстве, участие в них приняли многоцелевой атомный подводный ракетный крейсер проекта 885М «Казань» и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Разнородная тактическая корабельная ударная группа Северного флота в составе многоцелевого атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М «Казань» и фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», выполняющие задачи дальнего похода, приступила к проведению учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане, — говорится в публикации.

Ранее Минобороны России объявило о старте второго этапа учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В ходе него будут отработаны вопросы совместного боевого применения соответствующего вооружения военнослужащими РФ и Белоруссии.

До этого Минобороны России показало кадры первого этапа учений нестратегических ядерных сил. На них можно заметить перемещение колонны боевых машин и солдат.