Опубликованы кадры ядерных учений ВКС России Минобороны показали первые кадры ядерных учений ВКС России в ЮВО

Фото: МО РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео с первого этапа учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, в том числе ракет «Кинжал». В них участвует личный состав Воздушно-космических сил России. Учения проходят в Южном военном округе.

На видео можно увидеть перемещение колонны боевых машин и военнослужащих. На одном из кадров запечатлен момент раскрытия и приведения в боевую готовность ракетных комплексов. К учениям также привлекли военные самолеты.

Минобороны России объявило о старте первого этапа учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия сегодня, 21 мая. Отмечается, что они проходят под руководством Генерального штаба ВС РФ. Военные отрабатывают учебно-боевые задачи со специальными боеприпасами для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что ядерные учения необходимы, так как Россия должна быть готова к применению данного вооружения. Военный эксперт уточнил, что благодаря учениям ядерное оружие можно будет использовать максимально эффективно, если это потребуется.