«Нам важно быть готовыми»: военный эксперт о ядерных учениях Военэксперт Коротченко: Россия должна быть готова к применению ядерного оружия

Фото: МО РФ

Ядерные учения необходимы, так как Россия должна быть готова к применению данного вооружения, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В разговоре с «Царьградом» военный эксперт уточнил, что благодаря учениям ядерное оружие можно будет использовать максимально эффективно, если это потребуется.

Нам важно быть готовыми, чтобы механизм работал как часы для того, чтобы, если будет принято решение, тактическое ядерное оружие России было применено максимально эффективно, быстро и дало соответствующий военный и политический результат, — пояснил Коротченко.

По его словам, учения подчеркивают готовность России в случае необходимости использовать ядерное оружие. При этом, как отметил эксперт, Москва не ожидает реакции со стороны Запада на планирующиеся мероприятия — необходимости посылать сигналы странам Европы у государства нет. Коротченко добавил, что такие учения не проводились со времен «холодной войны».

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер ранее заявил, что Вашингтон не видит причин для корректировки своих ядерных сил в ответ на учения с нестратегическим ядерным оружием в России. По его словам, Белый дом не наблюдает признаков того, что Москва готовится к его применению на Украине.