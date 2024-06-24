Стрельбы российских моряков-тихоокеанцев попали на видео Минобороны показало учебную стрельбу Тихоокеанского флота в Японском море

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Ка-27ПС

Корабли Тихоокеанского флота выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям условного противника, сообщили в Минобороны РФ. Совместные с группировками сил ТОФ учения прошли в Японском и Охотском морях. На кадрах можно заметить, как российские моряки отработали организацию маскировки с помощью дымовых завес. К учениям также привлекли палубные вертолеты Ка-27ПС и зенитные ракетные комплексы.

Корабли Тихоокеанского флота выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям в рамках двустороннего учения группировок сил ТОФ, — сказано в сообщении.

Корабли Северного флота ВМФ России 11 июня провели учения в водах Атлантического океана, в ходе которых отработали применение высокоточного оружия. Мероприятия прошли на удалении более 600 километров. В учениях участвовали многоцелевой атомный подводный ракетный крейсер проекта 885М «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Ранее Минобороны России объявило о старте второго этапа учений, посвященных отработке подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Они затронут вопросы совместного боевого применения такого вооружения войсками РФ и Белоруссии.