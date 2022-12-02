Минобороны РФ получило партию модернизированных танков Т72Б3М

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (дочерняя компания Ростеха) поставила Министерству обороны России партию модернизированных танков Т-72Б3М, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ. В компании подчеркнули, что новые танки отличаются улучшенной маневренностью, огневой мощью и защитой. По информации Уралвагонзавода, модернизация проводилась в рамках гособоронзаказа.

Уралвагонзавод отправил в адрес Министерства обороны РФ партию танков Т-72Б3М. Работы по модернизации Т-72Б до уровня модернизированных Т-72Б3 выполнены в рамках государственного оборонного заказа. Он коснулся практически всех систем, в результате чего улучшилась маневренность машин, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности, — сказано в сообщении.

Старший мастер по ремонту оборудования УВЗ Олег Белоусов указал, что цеха завода работают в круглосуточном режиме. По его словам, сегодня Россия особенно нуждается в помощи предприятия, в связи с чем объемы производства были увеличены.

Сегодня России особенно необходима помощь Уралвагонзавода, наша помощь. Поэтому мы работаем в особом режиме. Объемы производства увеличились, цеха работают круглосуточно, — заявил Белоусов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году военное ведомство России увеличит гособоронзаказ в полтора раза. По его словам, таким образом части и соединения обеспечат вооружением и техникой на 97%.