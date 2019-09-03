https://static.news.ru/photo/779953c4-ce31-11e9-8cfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

На вооружение российской армии поступят 423 новых вертолёта. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, техника будет передана военным до 2028 года, в соответствии с госпрограммой вооружений. Изготовит машины компания «Вертолёты России».

Шойгу пояснил, что в этот период военные получат 98 ударных вертолётов Ми-28НМ. Эта модель является новейшей модификацией «Ночного охотника», а контракт на поставку был заключён в июне по поручению российского президента, передаёт « Интерфакс ».

Холдинг существенно снизил ранее заявленную их стоимость, — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Сейчас войска уже получили 112 различных вертолётов. При этом 58 из них переданы армии досрочно.

Шойгу подчеркнул, что уже в 2019 году запланирована поставка 60 единиц техники.

42 вертолёта уже переданы, — сказал министр.

Ранее стало известно, что в России стартует производство нового вертолёта для работ на шельфе. Его разработкой также займётся холдинг «Вертолёты России».