Машина для дорог ЕС: о плюсах и минусах новой российской гаубицы «Мальва»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

152-мм самоходное артиллерийское орудие «Мальва»

Вооруженные силы России получили первую партию новейших самоходных артиллерийских орудий (САО) «Мальва». Они обладают высокой мобильностью, скорострельностью (7 выстрелов в минуту) и дальностью стрельбы 24 километра. NEWS.ru попросил военного обозревателя, основателя сайта MilitaryRussia.ru Дмитрия Корнева рассказать, обходит ли гаубица зарубежные аналоги или ее еще предстоит довести до совершенства.

Плюсы и минусы

— С точки зрения скорострельности и эксплуатационных возможностей, это достаточно хорошее орудие. Оно современное, автоматизированное, может работать в режиме огневого налета (когда несколько боеприпасов 152-мм ударяют по цели в одно время. — NEWS.ru). Но у «Мальвы» есть одна проблема — в ней используется старая артиллерийская часть гаубицы «Мста» (нарезное орудие 2А64. — NEWS.ru). По параметру дальности действия она оставляет желать лучшего.

Для контрбатарейной борьбы дальность — это один из основных параметров. САО «Мальва» пока по этому показателю ничем не отличается от тех орудий, что сейчас есть у ВС РФ. Она лучше только по скорострельности и по совокупности прочих свойств.

Вполне вероятно, что сейчас создатели оружия отрабатывают на САО «Мальва» технологию изготовления самоходной гаубицы как отдельного комплекса. Потом произведут замену артиллерийской части на более современную «Коалицию», и тогда действительно можно будет говорить о каком-то паритете, а может быть, даже превосходстве при ведении контрбатарейной борьбы.

«Мальва» — вполне современная, ожидаемая, очень нужная САО. Но хотелось бы, чтобы изготовители орудия поработали над созданием более совершенной артиллерийской части — системы «Коалиция».

Фото: МО РФ

Высокая маневренность «Мальвы»

— У «Мальвы» колесное шасси. Оно обеспечивает более высокую мобильность системы в той местности, где есть хотя бы какие-то дороги. То есть не только асфальтированные, но и проселочные. По прямому бездорожью она будет ездить с трудом, но практика показывает, что сейчас колесные шасси востребованы. По крайне мере на европейском театре военных действий. Потому, что и на Украине, и в Европе с автомобильными дорогами проблем нет. Они там везде. Соответственно, использовать колесные шасси удобнее. К тому же, их легче ремонтировать, тем гусеничную технику.

Такого рода многофункциональное артиллерийское орудие, как САО «Мальва», используется на переднем крае СВО. Против любых целей, которые попадутся ему на пути. В зависимости от используемых снарядов, «Мальва» может поражать: окопы, блиндажи, склады и скопления войск.

Отказываться от гусеничных САУ нельзя

— Стоит ли России теперь делать упор только на колесные самоходные артиллерийские установки? Это сложный вопрос, потому что существует очень много хороших САУ на гусеничном шасси. Например, корейские K9, польские Krab, американские Paladin. Если не оглядываться на финансовые вопросы, то России желательно иметь и то и другое — и колесные, и гусеничные модели техники.

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