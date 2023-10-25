Копеечные дроны поставили точку в истории танков?

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Беспилотники стали чуть ли не основным оружием в современных войнах. Будучи очень дешевыми, они способны вывести из строя дорогостоящую бронированную технику. Например, российские бойцы дронами за 30 тысяч рублей уничтожили два немецких танка Leopard, цена каждого из которых $6–7 млн. А ХАМАС сожгло беспилотниками дорогостоящие израильские Merkava Mk.IV. NEWS.ru попросил военного эксперта, специалиста по армиям НАТО Александра Артамонова высказать свое мнение о том, будут ли в будущих войнах использовать танки. Или их эпоха безвозвратно ушла?

Эпоха тяжелых боевых машин не закончилась

— У танков своя боевая работа. Пехота со времен Второй мировой при наступлении двигается за ними — танки являются теми самыми опорниками, огневыми точками. Сейчас боевые машины нередко используются и как самоходные артиллерийские установки.

Еще во времена сирийского конфликта на поле боя было уничтожено, по данным повстанцев, до 8 танков Leopard. Завод-производитель порекомендовал использовать их без непосредственного огневого контакта с противником, то есть как САУ. Так делают многие, ведь при помощи беспилотников можно корректировать стрельбу танков из укрытий без визуального ведения цели. Поэтому танки были, есть и будут.

Говорить, что, допустим, БТР не будет, потому что их могут уничтожить ПТУР, тоже не стоит. Бронированную наземную технику продолжат использовать, но уделят внимание повышению класса защиты.

Почему от беспилотников горят танки НАТО

— Напомню, что в 1985 году СССР начал применять динамическую защиту «Контакт-1», а потом и другие ее виды. На Западе на танках динамическая защита почти нигде не стоит, кроме последней модификации Leopard — А6. Поэтому не стоит удивляться, что танк без динамической защиты не способен сопротивляться любому подлетающему «агрессивному предмету». Российские Т-90 и Т-72, например, неплохо сопротивляются подобного рода «изделиям».

Если исходить из той логики, что из-за появления дронов танки станут не нужны, вспомним, что ХАМАС 7 октября выпустило от 2 до 5 тысяч ракет в сторону Израиля. Казалось бы, тогда должна исчезнуть полностью неэффективная система ПВО, ведь она стоит намного дороже, чем барражирующий боеприпас, который все равно долетает. Хотя у ракет ХАМАС относительно примитивная конструкция, более сложная система ПВО Израиля со своей задачей не справилась. Она сбила большинство ракет, но не все. Но это же не значит, что надо полностью отказываться от системы ПВО?

Фото: МО РФ

Соревнования щита и меча

— В данном случае меч — это дроны. Но в скором времени, возможно, на российских танках появятся генераторы помех, которые смогут полностью нейтрализовать работу электроники беспилотников. Чтобы было понятно, что это не научная фантастика, по некоторым данным, наш лазер «Пересвет» действует не в качестве теплового луча, а уничтожает «мозги» беспилотника. Фактически выводит их из строя. Я надеюсь, что в ближайшем будущем на российские танки установят генераторы помех, которые будут делать беспилотники беспомощными. Это эффективнее, чем пытаться перехватить каждую цель, когда атакует рой беспилотников.

Чем отличаются дешевые и дорогие беспилотники

— Если говорить о действительно мощных беспилотниках, которые снабжены сложной интеллектуальной системой, то они стоят как танки. Если брать какой-то RQ-4 Global Hawk или MQ-9 Reaper, то на них цена — более $10 млн. Такую машину отправлять в бой бессмысленно, поскольку ее можно потерять.

Если речь идет о дешевых беспилотниках, то у них ограниченная автономность — 30–40 минут работы, а у большинства и вовсе 15–20 минут. К тому же небольшой ресурс и маленькая скорость. Если такие дроны вовремя засечь, сбить их несложно. Особенно, если танк снабжен динамической защитой.

Поэтому эпоха тяжелой бронированной техники не закончилась и не закончится.

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