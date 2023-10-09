Появились кадры уничтожения израильских танков Merkava Mk.IV бойцами ХАМАС Бойцы ХАМАС уничтожили еще два танка ВС Израиля Merkava Mk.IV

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Арабо-израильский конфликт

Бойцы палестинского движения ХАМАС в ходе боевых действий на границе сектора Газа уничтожили два танка Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Merkava Mk.IV. Момент поражения бронемашин сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash. По сведениям канала, система защиты бронемашин Trophy не сработала.

Судя по кадрам из зоны боевых действий, один танк поразили выстрелом из гранатомета. Второй подбили при помощи беспилотника. При этом по видео нельзя оценить степень повреждения бронемашин.

Ранее сообщалось, что палестинцам удалось захватить израильский танк в самом начале боевых действий. Военкор Юрий Котенок опубликовал видео с места событий, на которых можно увидеть, как несколько человек вытаскивают из подбитой бронемашины тело погибшего солдата ЦАХАЛ.

На данный момент, как утверждает пресс-служба израильской армии, бои в городах уже прекратились. Населенные пункты вдоль границы с сектором Газа перешли под контроль ЦАХАЛ, хотя там все еще могут находиться вооруженные палестинцы.

При этом издание The Washington Post сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что Армия обороны Израиля в ближайшее время может развернуть наземную операцию непосредственно в секторе Газа. По данным издания, вторжение произойдет в ближайшие сутки или двое.