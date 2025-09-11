Известную блогершу признали банкротом

Известную блогершу Викторию Логецкую, предположительно обманувшую знаменитостей на спортивных ставках на сумму 200 млн рублей, признали банкротом, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что за долги у нее отобрали ипотечную квартиру.

Утверждается, что девушка должна банкам 10 млн рублей плюс дополнительные проценты. Суд также постановил взыскать квартиру стоимостью 10 млн рублей в счет погашения долга. В итоге блогершу разыскивают судебные приставы за долги, превышающие 20 млн рублей. В Москве продолжается судебный процесс по делу о мошенничестве.

По данным канала, в конце 2023 года Логецкая собирала деньги у знакомых и подписчиков, обещая вложить их в ставки на договорные боксерские поединки и вернуть с процентами. Однако после получения 200 млн рублей она исчезла. В 2024 году некоторые жертвы через суд смогли вернуть свои деньги. В марте 2025 года Логецкую объявили в федеральный розыск, хотя тогда она опровергла слухи и заявила, что находится дома.

До этого стало известно, что блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему супругу Артему Чекалину грозит до 10 лет лишения свободы. Прокуратура завершила расследование по их уголовному делу, предъявив обвинение в незаконном выводе за границу более 250 млн рублей.