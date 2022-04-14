В магазинах резко вырос спрос на российскую бытовую технику

Продажи брендов российской и белорусской бытовой техники в марте выросли на 50–70% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил представитель «М.Видео-Эльдорадо», передаёт РБК. Речь о брендах «Витязь», «Атлант», Gefest и других. По его мнению, одна из основных причин повышенного спроса — доступность цен.

Эти бренды наряду с китайскими и собственными торговыми марками ретейлеров показывали более высокую динамику, чем в среднем по рынку, за счёт широкой представленности ассортимента и доступных цен, — сказал эксперт.

Однако, по словам аналитиков, на отечественную продукцию приходится не более 2% рынка и быстро заместить зарубежные аналоги не представляется возможным.

Новое исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» ранее показало, что после ухода профильных зарубежных магазинов с российского рынка покупателям больше всего не хватает бытовой техники, мебели и электроники. Отмечается, что половина опрошенных (49%) признались, что не успели приобрести всю необходимую мебель и товары для дома. Несмотря на это, большинство (80%) готовы приобретать нужные товары у малоизвестных производителей.

В конце февраля российские ретейлеры начали поднимать цены на бытовую технику и электронику из-за изменения курса валют на фоне событий на Украине, а также ухода многих брендов с рынка.