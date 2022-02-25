«Коммерсант»: ретейлеры начали поднимать цены на бытовую технику

Издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщило, что в России ретейлеры начали поднимать цены на бытовую технику и электронику из-за изменения курса валют на фоне военной операции РФ на Украине. Участники рынка полагают, что стоимость товаров может вырасти на 30%.

Часть поставщиков электроники уже уведомила сети об ограничениях поставок и пересмотре цен, рассказал представитель одного из онлайн-ретейлеров. Таким образом, в ближайшие дни можно ожидать роста цен на 10–30%. При этом, как утверждает другой источник, нагнетается паника. Только 24 февраля число покупателей на онлайн-площадках выросло на 45%.

Сами ретейлеры комментируют происходящее более чем осторожно, подчёркнуто избегая упоминания военных действий России на Украине и связанного с ними кризиса, в том числе на финансовом рынке, — говорится в материале.

Так, в «М-Видео» говорят, что видят «обычный рост спроса на фоне гендерных праздников февраля и марта», однако допускают, что он продолжится. В МТС же просто следят за ситуацией на рынке. В Ozon утверждают, что имеют достаточные складские запасы товаров.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что запасов техники у ретейлеров хватит на один-два месяца. Он предполагает, что в ближайшее время будет реализован весь отложенный спрос. Специалист отметил, что повышение цен будет уже на новые поставки техники.

Ранее финансовый аналитик Николай Кульбака сообщил, что шансы россиян купить современную компьютерную технику в ближайшем будущем стремятся к нулю на фоне санкций из-за спецоперации России на Украине. Спикер добавил, что в РФ практически невозможно производить собственную IT-продукцию без зарубежных инвестиций, а IT-сектор России отстаёт в развитии на 20 лет.