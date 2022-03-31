Россияне рассказали, что им не хватает после ухода зарубежных магазинов

Новое исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» показало, что после ухода профильных зарубежных магазинов с российского рынка покупателям больше всего не хватает бытовой техники, мебели и электроники. Отмечается, что половина опрошенных (49%) признались, что не успели приобрести всю необходимую мебель и товары для дома. Несмотря на это большинство (80%) готовы приобретать нужные товары у малоизвестных производителей, сообщает РИА Новости.

Больше всего сегодня россияне нуждаются в бытовой технике (36%), электронике (30%) и мебели (26%), — сказано в исследовании.

Согласно результатам опроса, для 38% респондентов при покупке приоритетно знать технические характеристики товара, а для 35% важна цена.

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева ранее заявила, что закон о занятости населения в РФ предусматривает пособие по безработице, которое в ряде случаев может выплачиваться дольше обычного.

Она пояснила, что речь идёт о лицах, которые достигли пенсионного возраста по правилам, действовавшим до 2020 года. В этом случае, рассказывает эксперт, человек может получать пособие дольше.