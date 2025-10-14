Купянск в клещах, блэкаут Харькова: ВС РФ неудержимо наступают, что дальше

По данным СМИ, российские войска прорвали оборону ВСУ в Купянске и форсировали реку Оскол. Кроме того, ВС РФ взяли под контроль высотные здания в городе, что облегчило им наступательные действия. В то же время Россия активно наносит удары по Харькову, значительная часть города оказалась обесточенной. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Когда российские части вытеснят украинскую армию из Купянска и что происходит в Харькове — в материале NEWS.ru.

Что известно о прорыве ВС РФ в Купянске

Российские СМИ во вторник, 14 октября, сообщили о прорыве российской армии в Купянске. По их данным, в ходе штурма города произошло два ключевых события — российские подразделения форсировали реку Оскол южнее населенного пункта, а снайперы ВС РФ заняли высотные здания в городе. ВСУ не смогли перерезать переправу, а также отбить высотки, несмотря на оперативную переброску элитных формирований, которые утратили связь с командованием. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Вариантов потери связи командования с отрядом спецназа ВСУ может быть несколько. Могу предположить, что он уничтожен. Это, как по мне, лучший вариант развития событий. Даже спецы в условиях городских боев могли попасть в засаду и быть ликвидированы российскими штурмовиками», — рассказал офицер ВС РФ с позывным Шумный.

Помимо этого, в СМИ циркулирует информация о том, что российские войска взяли под полный контроль село Боровская Андреевка в Изюмском районе Харьковской области, которое находится на левом берегу Оскола. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, на Купянском направлении армия России наступает южнее вдоль русла Оскола, закрепляясь на новых позициях в Купянске. «Тактические успехи достигнуты близ Степовой Новоселовки и севернее Петропавловки. На участке Меловое — Хатнее ВС РФ продвигаются при поддержке авиации и артиллерии», — сообщил он.

ВС РФ ведут боевую стрельбу из танка Т-80БВМ Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный журналист полковник в отставке Геннадий Алехин отметил в беседе с NEWS.ru, что информация в СМИ несколько отличается от реальной. «Наши подразделения совершили маневр и переправились на противоположный берег реки Оскол в районе Сеньково. Одновременно были подавлены оборонительные линии противника, и враг оттеснен к Оскольскому водохранилищу. Фактически можно сказать, что началась зачистка левобережья реки Оскол», — указал он.

В самом Купянске продолжаются бои, подчеркнул эксперт. По его словам, в течение дня может несколько раз измениться ситуация на фронте.

«Но если говорить об общей тенденции, то с разных направлений наши штурмовые подразделения группировки „Запад“ берут Купянск в клещи. Если на южном участке Купянска наше продвижение продолжится, то в ближайшем будущем можно ожидать полной блокировки города», — сказал Алехин.

Как наступление ВС РФ в Купянске восприняли на Украине

Отдельные представители украинской власти выразили отчаяние в связи с утратой контроля ВСУ над Купянском. Так, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала взятие населенного пункта под контроль ВС РФ предрешенным.

«Точка невозврата пройдена. Россияне уже полностью в городе. Но Генштаб и подконтрольные блогеры продолжают басни о несуществующем „Добропольском контрнаступлении“, за исключением отдельных стабилизационных действий после допущенного из-за лжи в докладах прорыва», — заявила Безуглая.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Что произошло в Харькове

Боевые действия затрагивают и тылы. Вечером 13 октября Харьков столкнулся с массовым блэкаутом после серии взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По информации местных жителей, свет пропал одновременно в нескольких районах мегаполиса.

Согласно источникам, по городу были применены корректируемые авиационные бомбы. В результате взрывов в Салтовском районе вспыхнул крупный пожар, добавил Терехов.

Когда ВС РФ займут Купянск

К концу октября ВСУ ожидает поражение на двух направлениях — Купянском и Красноармейском, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российская армия делает успехи и под Константиновкой.

«К концу этого месяца на двух направлениях врага ожидает поражение — на Купянском и Красноармейском. Есть еще подвижки на Константиновке. И особенно важен, на мой взгляд, город на севере ДНР, который ВСУ удерживают давно, — это Северск. Фактически если мы освобождаем Красноармейск, например, и Димитров, у нас есть полноценный выход на Павлоград, а дальше на Днепропетровск», — сказал Дандыкин.

По его словам, ВСУ не хватает бойцов на линии боевого соприкосновения, на купирование угроз на Сумском и Харьковском направлениях, в том числе в районе Купянска. Украинская армия попала в котлованы под Красноармейском и Димитровом.

«В скором времени все это может превратиться в полноценный котел», — добавил эксперт.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

По мнению Алехина, ситуация меняется, и сейчас никто, в первую очередь военные, не скажут, когда город будет полностью взят под контроль. «Военнослужащие никогда не раскрывают свои планы — какие участки захвачены и где произошло продвижение. Однако общая тенденция указывает на то, что Купянск может быть освобожден в скором будущем», — отметил он.

