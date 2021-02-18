Космонавт Крикалев рассказал, как можно было спасти станцию «Мир»

https://static.news.ru/photo/88477b6a-724a-11eb-8f70-96000091f725_660.jpg Станция МИР Фото: vegchel.ru

Космическую станцию «Мир можно было продолжать эксплуатировать ещё некоторое время, сделав основой для развёртывания Международной космической станции. Своим мнением в интервью РИА Новости поделился Герой Советского Союза и Герой России, лётчик-космонавт Сергей Крикалёв.

20 февраля исполняется 35 лет с момента развёртывания на орбите первого орбитального комплекса «Мир». В 1986 году на орбиту был запущен первый — базовый — блок. Всего станция состояла из семи модулей. Там работали 104 космонавта из 12 стран. Станция проработала 4594 дня, пролетев более 3,6 миллиарда километров — пусть длиннее, чем от Земли до Урана.

23 марта 2001 года станция была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане.

По мнению Крикалёва, работу станции можно было продлить , определив для неё новые задачи.

С моей точки зрения, конечно, если бы начали строить МКС, используя «Мир», а наклонение орбиты у станций одинаковое, то многие риски были бы нивелированы, какие-то плюсы мы бы получили с точки зрения хранения объемов грузов на первом этапе. Мое личное мнение, которое, может быть, недостаточно подкреплено какими-нибудь техническими данными, но мне казалось, что продолжить полет станции, совместив его с началом развертывания МКС, было бы целесообразно, — сказал космонавт.

Однако он признал, что также в этом случае возникли бы новые риски, заключавшиеся в необходимости поддержания работы старых систем «Мира» и управлении большой массой станции.

Поддерживать же работу станции «Мир» и параллельно участвовать в создании МКС для экономики РФ было бы накладно, полагает космонавт.

Технически что-то продолжать можно было бы. Можно ведь держать человека на искусственной вентиляции легких или на искусственном сердце, но вопрос в том, где кончается целесообразность. В таких вещах трудно о целесообразности говорить, потому что здесь много эмоциональных составляющих, — сказал Крикалёв.

По словам космонавта, «Мир» в любом случае однажды закончил бы свою работу. Вопрос заключался лишь в длительности сроков эксплуатации и целесообразности подобных мер.

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