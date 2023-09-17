Ким Чен Ына проводили из Приморья Ким Чен Ын завершил визит в России и уехал на бронепоезде

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Ким Чен Ын во время отправления с железнодорожной станции Артем - Приморский 1

Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил многодневный визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости. Агентство опубликовало видео, как политика провожают на станции в Приморье, а его бронепоезд уезжает.

17 сентября Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке. Как рассказала директор учреждения Ольга Шевченко, глава КНДР посмотрел выступления белух, афалин, морского котика и моржа Миши. Кроме этого, сотрудники провели ему экскурсию по океанариуму.

До этого посол России в КНДР Александр Мацегора отметил, Ким Чен Ын в рамках поездки по Приморскому краю может посетить несколько предприятий пищевой промышленности. Он уточнил, что северокорейского лидера интересует широкий круг вопросов.

Ким Чен Ын прибыл в Россию впервые за четыре года. Как отметил президент РФ Владимир Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков намекнул на военную дружбу с Северной Кореей, но отметил, что РФ не будет снимать с нее санкции. Он выразил надежду, что ограничения никак не помешают руководству стран развивать двусторонние отношения.