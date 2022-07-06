«Катастрофически недофинансируется»: в ГД рассказали о проблемах науки Депутат ГД Смолин: финансирование науки в России почти в два раза ниже необходимого

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Учёные в регионах России получают недостаточные зарплаты, так как финансирование науки почти в два раза ниже необходимого, сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Кроме того, их зарплата приравнивается к средней по региону, а не по стране, отметил депутат.

Причина того, что проблема неравенства в научном сообществе не решена, предельно проста. На науку в РФ, согласно Указу президента № 642, должно выделяться из федерального бюджета не менее 1%. Сейчас выделяется примерно 0,4% — в два с половиной раза меньше, чем положено. Поэтому наука катастрофически недофинансируется. И, естественно, экономят на заработной плате учёных, — сказал Смолин.

Он добавил, что избавиться от неравенства без увеличения вложений в науку не удастся.

Накануне издание New York Times сообщило, что родственники умершего учёного Дмитрия Колкера должны будут транспортировать его тело из Москвы в Сибирь за свой счёт. Дети новосибирца объяснили, что тело их отца до сих пор не выдали из-за проблем с документами. Дмитрий Колкер в последнее время лечился от рака поджелудочной железы. Он умер в СИЗО через три дня после ареста по делу о госизмене.