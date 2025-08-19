Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 августа: инфографика

В ночь на 19 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 23 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 БПЛА – над территорией Волгоградской области, пять БПЛА – над территорией Ростовской области, пять БПЛА – над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.