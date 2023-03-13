Караулов раскрыл детали обыска по делу о клевете на Михалкова Караулов: обыски по делу о клевете на Михалкова прошли в квартирах дочери и тещи

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Андрей Караулов

Фигурант уголовного дела о клевете на режиссера Никиту Михалкова, журналист Андрей Караулов рассказал NEWS.ru, что обыски по этому делу прошли 2 марта. По его словам, проверки велись по 17 адресам, в том числе по месту жительства его дочери, тещи и друзей.

У тещи обыскивали квартиру, где она уже пять лет не живет, и дачу. Мою внучку до смерти напугали: пять человек в бронежилетах с собаками в 06:00 пришли с самым главным вопросом: где у вас скрывается Караулов? На что им ответили, а вы не видели кино [фильм на Youtube про операцию], как Караулову сделали операцию в Сингапуре? Он же на инвалидной коляске. Обыски проходили по 17 адресам, в том числе обыскивались квартиры друзей и дача. 19 строевых групп дознавателей в полной амуниции, с автоматами, бронежилетах ломились по квартирам, — сообщил Караулов.

Ранее журналист в беседе с NEWS.ru признался, что узнал об уголовном деле о клевете в отношении Никиты Михалкова из СМИ. Он рассказал, что не видел самого заявления режиссера,

В ноябре прошлого года стало известно, что Караулов объявлен в федеральный розыск. Предположительно, поводом для преследования журналиста могло стать дело о клевете в отношении главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В начале того месяца дома у Караулова прошел обыск, телеведущий назвал мероприятия «пьеса „Ксения Собчак“, акт второй». Месяцем позже журналисту изменили статус со свидетеля на подозреваемого в рамках уголовного дела о клевете в отношении главы Ростеха.