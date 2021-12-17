Кабмин выделил 44,6 млрд рублей на разработку нового авиационного двигателя

Глава правительства России Михаил Мишустин 18 декабря подписал распоряжение о выделении 44,6 млрд рублей на создание нового авиационного двигателя ПД-35. Он предназначен для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжёлых грузовых самолётов, сообщается на сайте кабмина.

Федеральный центр продолжает оказывать поддержку ключевым проектам в сфере гражданского авиастроения. Свыше 44,6 млрд рублей будет направлено из резервного фонда на разработку и создание перспективного авиадвигателя ПД-35, — сказано в сообщении.

Он создаётся для использования в составе силовой установки российско-китайского широкофюзеляжного лайнера CR929. Мишустин поручил разработать демонстратор ПД-35 в течение трёх лет, назначив ответственными за проект главу Минпромторга Дениса Мантурова и вице-премьера Юрия Борисова.

Ранее сообщалось, что первый испытательный полёт российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 запланирован на 2023 год. Конструктор программы CR929 от России Максим Литвинов заявил, что через несколько лет после испытаний могут начаться поставки лайнера коммерческим эксплуатантам.