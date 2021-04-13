Исследования опровергли туберкулёз и коронавирус у Навального

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Результаты исследований опровергли наличие у заключённого в ИК-2 оппозиционера Алексея Навального заражения туберкулёзом и коронавирусом.

6 апреля врачами-специалистами проведено полное медицинское обследование, клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулёз. По результатам исследования диагнозы не подтвердились, — сказали ТАСС в управлении ФСИН по Владимирской области.

Там уточнили, что состояние здоровья оппозиционера оценивается как удовлетворительное.

Ранее NEWS.ru писал, что Навальный сообщил о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии. По его словам, троих из 15 человек, входящих в его отряд, госпитализировали с этой инфекцией.

Позднее он рассказал, что устроил голодовку из-за того, что к нему не пускают врачей. По словам оппозиционера, других способов бороться против несправедливого отношения к себе у него нет.