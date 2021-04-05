Навальный сообщил о вспышке туберкулёза в его отряде

https://static.news.ru/photo/61dcb358-961e-11eb-b313-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/facebook.com

На странице в Instagram оппозиционера Алексея Навального появилось новое сообщение, в котором говорится о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание.

Как написал Навальный, «сегодня уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога.

Такая вот у нас «идеальная, образцово-показательная колония». Любой заключённый молит Бога, чтобы сюда не попасть, а внутри антисанитария, туберкулёз, отсутствие лекарств. Глядя на кошмарные тарелки, в которые накладывают баланду, я вообще удивлён, что здесь вируса Эболы нет, — написал оппозиционер.

По его словам, когда забрали с туберкулёзом третьего человека, заключённые пошли читать стенд «профилактика заболеваний», где указывается, что нужно поднимать иммунитет хорошим питанием и белковой пищей. Это вызвало у них смех.

Сначала все, понятно, посмеялись надо мной, а потом и над собой. Ведь мясо из нашей еды украли ещё в Москве. Во Владимире украли масло и овощи. А на месте, в Покрове, уже растащили по домам последние крошки. Оставив зэкам кашу, типа «клей» и перемёрзшую картошку. Идите, укрепляйте иммунитет, — отметил Навальный.

Оппозиционер также подчеркнул, что во всех репортажах про колонию нет ни одного слова правды, «ни в большом, ни в мелочах».

Ранее член Общественной палаты России и журналистка RT Мария Бутина посетила ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Навальный. Она оценила его состояние и поговорила с сокамерниками. Журналистка заявила, что Навальный сразу стал её оскорблять, как только увидел. Бутина подчеркнула, что оппозиционер «ходит вполне обычно» и не похож на человека с тяжёлыми проблемами со здоровьем. По нему также не видно, что ему не дают спать. Журналистка, по собственному признанию, может судить об этом из своего опыта в тюрьме США: она отсидела часть назначенного срока по обвинению в работе иностранным агентом.

31 марта Навальный объявил голодовку в колонии. Об этом заключённый написал в своём микроблоге. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболела спина и ноги, появилось онемение в конечностях.