Информационные системы Крыма подверглись крупнейшей хакерской атаке

Хакеры атаковали государственные информационные системы Крыма, приводит ТАСС слова директора компании «Крымтехнологии» Александра Узбека. По его словам, злоумышленники не смогли нарушить работу местных органов власти и портала Республики Крым.

Ночью 4 марта 2022 года в период с 00:05 по 02:30 на фоне специальной военной операции Российской Федерации IT-инфраструктура органов власти Республики Крым подверглась крупнейшей DDoS-атаке в истории крымского сегмента, — сообщил глава «Крымтехнологий».

Эксперт отметил, что мощность атаки составила 14 млн пакетов в секунду. Был использован ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Северной и Южной Америке, Тайване и некоторых других странах.

По словам Узбека, атака была сразу двух типов — SYN-flood и http-flood. SYN-flood атаки направлены на вывод из строя телекоммуникационного оборудования, http-flood — веб-ресурсов.

25 февраля группа хакеров Anonymous объявила кибервойну российскому правительству. К своему заявлению они добавили хештег #Ukraine. Эти же взломщики взяли на себя ответственность за кибератаки на сайт телеканала RT.

26 февраля временно не работали официальные сайты президента России, правительства, Госдумы и Совета Федерации. Регулярным DDoS-атакам подвергался и сайт РЖД.

О DDoS-атаке на свой сайт также рассказали в Роскосмосе. В ведомстве заявили, что она была организована из Львова и велась с помощью сети ботов, располагавшихся на серверах в разных государствах мира.

Anonymous взломала также сайты ряда российских СМИ, среди которых ТАСС, «Известия», «Фонтанка», РБК, «Коммерсант», NEWS.ru, «Мел» и Е1.ru. На страницах этих ресурсов отображался значок Anonymous. Кроме того, хакерской атаке подверглись несколько белорусских сайтов.