Губернатор Сахалина Лимаренко отказался от Instagram и Facebook

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко перестал пользоваться Instagram и Facebook из-за агрессивной политики руководства компании Meta в отношении россиян и руководства РФ. В своём Instagram-аккаунте Лимаренко написал, что поддерживает ВС России и президента, поэтому не может оставаться в данной соцсети.

На мои аккаунты в Instagram и Facebook в совокупности подписано более 90 тысяч человек, и я очень ценю наше общение. Однако после этих заявлений я как гражданин России, как человек, поддерживающий российскую армию и президента, не могу больше оставаться на этих площадках. И призываю всех вас последовать моему примеру, — написал он.

Лимаренко продолжает вести аккаунты во «ВКонтакте», «Одноклассниках», а также имеет свой Telegram-канал.

11 марта в Роскомнадзоре сообщили, что доступ к соцсети Instagram в России будет ограничен. Такое решение вызвано тем, что из-за событий на Украине компания Meta временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Позже стало известно, что Instagram заблокируют в ночь на 14 марта.

Глава Instagram Адам Моссери подтвердил, что сеть будет заблокирована в России 14 марта. Он назвал решение «неправильным», о чём написал в Twitter.