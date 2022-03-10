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Роскомнадзор назвал дату блокировки Instagram

Роскомнадзор заблокирует Instagram в РФ с полуночи 14 марта
20:35, 11 марта 2022
Роскомнадзор назвал дату блокировки Instagram Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press
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Завершение процедуры по ограничению доступа в соцсеть Instagram на территории РФ произойдёт в 00 часов 14 марта, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Такое решение было принято из-за запрета компании Meta временно снять запрет на призывы к насилию в отношении граждан РФ, российских военнослужащих и руководителям страны. Надзорный орган предоставил несколько дней россиянам, пользователям соцсети для переноса своих фотографий и видеоматериалов из Instagram в другие соцсети, а также, чтобы успеть уведомить своих подписчиков.

Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода, говорится в сообщении.

Накануне Meta из-за событий на Украине временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но не позволительны по отношению к гражданскому населению

Генеральная прокуратура РФ направила в суд заявление о признании компании Meta экстремистской организацией из-за того, что она разрешила снять запрет на призывы к насилию в соцсетях Facebook и Instagram. Ведомство потребовало запретить деятельность Meta в России. В действиях Meta усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и частью 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия).

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