Роскомнадзор назвал дату блокировки Instagram

Завершение процедуры по ограничению доступа в соцсеть Instagram на территории РФ произойдёт в 00 часов 14 марта, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Такое решение было принято из-за запрета компании Meta временно снять запрет на призывы к насилию в отношении граждан РФ, российских военнослужащих и руководителям страны. Надзорный орган предоставил несколько дней россиянам, пользователям соцсети для переноса своих фотографий и видеоматериалов из Instagram в другие соцсети, а также, чтобы успеть уведомить своих подписчиков.

Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода, — говорится в сообщении.

Накануне Meta из-за событий на Украине временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но не позволительны по отношению к гражданскому населению

Генеральная прокуратура РФ направила в суд заявление о признании компании Meta экстремистской организацией из-за того, что она разрешила снять запрет на призывы к насилию в соцсетях Facebook и Instagram. Ведомство потребовало запретить деятельность Meta в России. В действиях Meta усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и частью 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия).