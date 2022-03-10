Глава Instagram подтвердил блокировку сети в РФ 14 марта

Глава Instagram Адам Моссери подтвердил, что сеть будет заблокирована в России 14 марта. Он назвал решение «неправильным», о чём написал в Twitter. Выдержку из заявления приводит ТАСС.

В понедельник Instagram будет заблокирован в России, — написал Моссери.

Директор сети добавил, что блокировка лишит 80 млн российских пользователей связи друг с другом и «со всем миром». К тому же, отмечает Моссери, 80% пользователей подписаны на зарубежные аккаунты.

Решение о блокировке сети принял в пятницу, 11 марта, Роскомнадзор. Завершение процедуры введения ограничений перенесли на 14 марта, чтобы активные пользователи Instagram могли перенести фото и видеоматериалы в другие соцсети, а также уведомить подписчиков. Ограничение доступа к сети связано с распространением призывов в сети к совершению насильственных действий против россиян.

Ранее компания Meta, в которую входит Instagram, прокомментировала новую редакционную «политику» в отношении россиян. По заявлению компании, Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян.