Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram в России
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
17:13, 11 марта 2022
Фото: pexels.com
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Доступ к соцсети Instagram в России будет ограничен, сообщили в Роскомнадзоре. Такое решение вызвано тем, что из-за событий на Украине компания Meta временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram.
На основании требования Генеральной прокуратуры России доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен,— сообщили в ведомстве.
Как пояснили в Роскомнадзоре, в Instagram распространяются сообщения, призывающие к насилию в отношении граждан России, в том числе военнослужащих.
По данным Globalcheck, Instagram ещё доступен в России, но у некоторых операторов уже начинается блокировка.
Пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил, что призывы разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению. Действия компании Следственный комитет РФ квалифицировал как публичные призывы к экстремизму и содействие терроризму. В итоге Генеральная прокуратура России направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить её деятельность в России.
О своём отказе использовать соцсети Facebook и Instagram уже заявили в МВД России и СПЧ, а также губернаторы Мурманской области Андрей Чибис, Калужской области Владислав Шапша, Брянской области Александр Богомаз, Рязанской области Николай Любимов и другие.