Губернатор Рязанской области отказался от Facebook и Instagram

Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял решение отказаться от использования социальных сетей Facebook и Instagram. Виной всему — политика Meta Platforms в отношении российских военных, пишет «МК в Рязани».

Вчера американская компания Meta разрешила пользователям Facebook и Instagram публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Считаю подобное недопустимым, поэтому приостанавливаю публикацию постов в аккаунтах в этих соцсетях. Наше общение продолжится здесь и на моей странице в «Одноклассниках». Остаёмся на связи, — заверил Любимов.

Пресс-секретарь Meta Platforms Энди Стоун ранее подтвердил, что из-за событий на Украине компания временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. По его словам, призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что не планирует больше делать публикации в социальных сетях Facebook и Instagram. Он объяснил это тем, что в этих соцсетях очень много дезинформации о России.