Губернатор Новосибирской области отказался от Facebook и Instagram

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что не планирует больше делать публикации в социальных сетях Facebook и Instagram. Он объяснил это тем, что в этих соцсетях очень много дезинформации о России, пишет «Сиб.фм».

Из-за огромного количества фейковой информации и агрессивной политики Facebook и Instagram, ведущей к разжиганию вражды к нашим соотечественникам, я принял решение прекратить размещение публикаций в этих социальных сетях, — заявил Травников.

Он отметил, что теперь будет размещать актуальные новости только в российских социальных сетях. Теперь публикации главы Новосибирской области можно будет увидеть только во VK и «Одноклассниках».

Пресс-секретарь Meta Platforms Энди Стоун ранее подтвердил, что из-за событий на Украине компания временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. По его словам, призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин удалил свою страницу в Facebook. Он вёл свой аккаунт в течение нескольких лет. При этом никаких официальных комментариев глава Роскосмоса по этому поводу не давал.