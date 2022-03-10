Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин удалил свою страницу в Facebook. Он вёл свой аккаунт в течение нескольких лет. При этом никаких официальных комментариев глава Роскосмоса по этому поводу не давал.

Пресс-секретарь Meta Platforms Энди Стоун ранее подтвердил, что из-за событий на Украине компания временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. По его словам, призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.

Данное разрешение пока будет действовать в отношении только некоторых стран: России, Украины и Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, Венгрии, Румынии и Словакии, а также республик Закавказья.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев призвал запретить Facebook и Instagram в России после того, как эти соцсети разрешили своим пользователям призывать к насилию в отношении российских военных. По его мнению, эти платформы никогда не были нейтральными по отношению к РФ.